61 salariés du Leclerc de Montbéliard attaquent le magasin aux Prud'hommes

Me David Verdier, avocat des salariés, accompagné de Liliane Bichot, déléguée CGT et représentante du personnel

C'est un bras de fer qui s'est engagé entre des salariés du Leclerc de Montbéliard et leur direction. 61 d'entre eux attaquent leur employeur aux Prud'hommes. Ils l'accusent de ne pas respecter la charte des magasins Leclerc. Elle stipule que 25 % des revenus nets avant impôt du magasin doivent être reversés aux salariés chaque année. Sauf que dans l'hyper-marché de Montbéliard, cela ne serait pas le cas selon les salariés.

Jusqu'à 14 000 euros demandés

Ils ont donc monté un dossier pour réclamer ce qu'ils estiment être leur dû. "Moi, je travaille depuis plus de 30 ans au Leclerc. On n'était même pas au courant de ce qu'il se passait. On nous versait bien des primes, avec les documents qui vont avec. Mais un jour, lors d'une expertise comptable, on a découvert que ce n'étaient pas les bons montants", explique Liliane Bichot déléguée CGT et représentante du personnel. Les salariés demandent entre 7 000 et 14 000 euros, le manque à gagner ces dernières années selon eux.

Lors de l'audience de jugement, ce jeudi 9 septembre, devant le conseil des Prud'hommes, les avocats des deux parties ont tenté de donner une traduction juridique de cette charte. Pour l'avocat des salariés, cela ne fait que peu de doute, il s'agit d'un engagement unilatéral de l'employeur. "La charte est extrêmement claire. La clause qui concerne la politique sociale, elle est faite pour un non-juriste. C'est 25 % du résultat net pour les salariés, dont 70 % versés en intéressement et participation, sinon à défaut, c'est 16 mois de salaire", explique Me David Verdier.

Une charte qui n'engage pas juridiquement l'employeur selon la défense

En face, l'avocat qui représente le magasin a présenté une tout autre lecture juridique. "On demande à une société, qui est l'employeur, de respecter cette charte Leclerc, alors qu'elle ne s'est pas engagée personnellement, fait remarquer Me Sébastien Bender. Si vous voulez, c'est un engagement moral que prend le dirigeant, mais ce n'est pas un engagement juridique de l'employeur. Je peux comprendre qu'on puisse se dire que ce n'est pas logique. Mais juridiquement, ce sont deux personnes totalement différentes."

Les plaidoiries ont duré plus de deux heures ce jeudi. Les conseillers prud'homaux vont devoir examiner des valises entières de dossiers réunissant les cas particuliers de chaque plaignant. Le délibéré est attendu pour le 27 janvier prochain.