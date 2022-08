612 kilos de cannabis cachés dans des sacs de laine saisis au péage de La Turbie

Dissimulés dans des sacs de laine de mouton, un chauffeur espagnol a tenter de faire rentrer en Italie 612 kilogrammes de pollen de cannabis. L'ensemble autoroutier qui transportait la drogue s'est fait prendre par la douane le mercredi 27 juillet 2022, au péage de la Turbie, entre Menton et Nice.

Pour 6,12 millions d'euros de cannabis

"À l'ouverture de la remorque les agents constatent bien la présence de sacs de laine chargés en vrac", indique la Direction régionale des douanes des Alpes-Maritimes. Après une fouille plus approfondie, les agents découvrent finalement des valises dans certains des 129 sacs de laine.

Au total, tout ce pollen de cannabis saisi par la brigade de Menton et des motards de celle de Nice, représenterait, sur le marché illicite des stupéfiants, "une contre-valeur de 6.120.200 euros".

La drogue était cachée dans des valises, mises dans certains des 129 sacs de laine transportés. - Direction régionale des douanes

Le chauffeur espagnol, déjà connu pour des faits similaires, a été placé en détention provisoire et une information judiciaire a été ouverte. D'après la Direction régionale des douanes, saisir du pollen de cannabis, plus fin et plus fort en THC, est plus rare que de trouver de la résine ou de la fleur.