63 noyades depuis le début de l'été en Bretagne, dont 19 mortelles

Selon le rapport de Santé Publique France publié ce jeudi, 63 noyades accidentelles ont eu lieu entre le 1er juin et le 8 août en Bretagne. La région se place à la 4e place des territoires comptant le plus grand nombre de noyades en France, depuis le début de l'été.

Soyez encore très prudents cet été si vous vous baignez dans une piscine, dans l'océan ou dans une rivière. Dans un rapport publié ce jeudi, Santé Publique France indique que 1.447 noyades sont survenues en France entre le 1er juin et le 8 août 2021, dont 700 noyades accidentelles (en baisse de 22% par rapport à 2018). Sur la même période, on dénombre 63 noyades accidentelles rien qu'en Bretagne.

Santé Publique France souligne que 19 de ces accidents ont été mortels. Sur l'ensemble du territoire national, la Bretagne se place à la 4e place en nombre de noyades accidentelles, loin derrière les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (149) et Occitanie (133) mais devant les Pays de la Loire (41). Durant l'été 2018, date de la dernière grande enquête conduite par Santé Publique France, on avait dénombré 111 noyades accidentelles en Bretagne, dont 38 décès.

Près de la moitié des noyades ont lieu en mer

En France, les noyades accidentelles ont lieu majoritairement en mer. En effet, depuis le 1er juin, 46% d'entre elles sont survenues en mer, contre 28% en piscine et 24% dans un cours d'eau ou un plan d'eau. Le 6 août dernier, un homme de 64 ans et une femme de 76 ans sont décédés dans le Morbihan alors qu'ils étaient dans l'eau. Mi-juillet, toujours dans le Morbihan, deux personnes âgées sont également mortes par noyade dans la mer.

Les noyades touchent essentiellement les 65 ans et plus (23%) et les enfants de moins de 6 ans (25%). Mais plus de la moitié des décès ont touché des personnes âgées de 45 ans et plus (57%). Les jeunes enfants sont principalement victimes de noyades en piscine. En effet, parmi les 17 noyades suivies de décès chez les petits âgés de moins de 6 ans, 13 ont eu lieu en piscine.

Les conseils de prévention

La baignade comporte des risques mais des gestes simples peuvent être adoptés afin de vous baigner en toute sécurité :

Ne vous baignez pas si vous ressentez un trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons, courbatures…) ;

Adaptez l’intensité de votre nage à vos capacités et ne surestimez pas votre niveau de natation. Lors de la reprise de la natation après une interruption privilégiez les distances courtes. Avant de partir nager, assurez-vous que votre forme physique vous permet de revenir. Souvenez-vous qu’il est plus difficile et fatiguant de nager en milieu naturel (mer, lac, rivière) qu’en piscine ;

Rentrer dans l’eau progressivement surtout après une longue exposition au soleil

Éviter la consommation d’alcool avant de se baigner

N’hésitez pas à consulter un médecin pour faire un bilan de votre état général et à vous faire accompagner dans la reprise de la natation.

Si vous vous baignez avec des enfants, n'oubliez pas de les surveiller en permanence, restez toujours près d'eux quand ils jouent au bord de l'eau et baignez-vous avec eux. Soyez encore plus prudent quand le petit se baigne dans une piscine hors-sol, qui ne dispose pas d'un dispositif de sécurité.