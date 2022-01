64.000 litres de carburant volés : un couple mis en examen à Caen

Un couple habitant le département des Yvelines a été interpellé et mis en examen à Caen ce dimanche. Ils sont soupçonnés d'avoir volé plus de 64.000 litres de carburant dans des stations services de la région. Il s'agit d'un bilan encore provisoire puisque les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Le préjudice est déjà évalué à 88.000 euros.

Tout a démarré dans un magasin Carrefour du Calvados

Entre le 8 novembre et le 17 décembre 2021, un supermarché Carrefour du Calvados remarque un détournement de 8.000 litres d'essence. Les enquêteurs de la sûreté départementale du Calvados montent un dispositif de surveillance et le 7 janvier 2022, ils interpellent deux personnes. "Ils correspondent, explique Amélie Cladière procureure de la république de Caen, aux enregistrements des vidéo surveillances des enseignes". Il s'agit d'un homme de 33 ans et de sa compagne de 29 ans, domiciliés dans le département des Yvelines. Les perquisitions permettent la découverte de 9.600 euros en liquide, ainsi que plusieurs jeux de plaques d'immatriculation, des pompes et des bidons pour le gasoil.

Cartes bancaires volées et fausses plaques d'immatriculation

Amélie Cladière explique que leur arnaque reposait sur "l'utilisation de cartes bancaires volées mais également un _dispositif technique permettant de se servir de gasoil ou d’essence en très grande quantité en ne payant qu’une petite quantité_." Les véhicules utilisés lors des déplacements étaient munis de fausses plaques. Les suspects ont agi dans le Calvados, mais aussi dans l'Eure, en Seine-Maritime et dans les Yvelines. Toutes les procédures sont regroupées au Parquet de Caen où l'enquête a démarré.

Instruction pour escroquerie en bande organisée

Les deux personnes déférées ont été mises en examen dimanche dans la soirée. Un mandat de dépôt a été délivré à l’encontre de l’homme, déjà connu de la police et de la justice. La femme a demandé un délai pour présenter une alternative à l'incarcération et a été placée en attendant en rétention. Les investigations vont se poursuivre désormais sur commission rogatoire du juge, dans le cadre de l'instruction pour escroquerie en bande organisée.