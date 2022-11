650 clients privés de gaz à Bordeaux

Une fuite de gaz au 32 place des martyrs de la résistance dans le centre de Bordeaux, a touché 650 clients, ce mercredi après-midi, à la suite de travaux sur des canalisations. La fuite a été rapidement stoppée par les pompiers. Mais le temps de procéder à toutes les vérifications et réparations, Régaz ne pourra réalimenter le réseau que ce mercredi soir vers 21h pour les professionnels type restaurateurs et commerces du secteur. Ce sera jeudi matin 10h30 au plus tard pour la majorité des riverains.

La circulation a été interrompue place des martyrs de la résistance et dans la rue judaïque.