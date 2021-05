66 migrants secourus ce samedi midi au large de Dunkerque

66 migrants qui se trouvaient à bord de deux embarcations de fortune ont été secourus ce samedi midi au large de Dunkerque par la Marine Nationale et la SNSM. Ils sont tous sains et saufs.

Parmi les 66 migrants secourus se trouvaient 5 femmes et 5 mineurs

C'est vers midi ce samedi que le CROSS Gris-Nez est prévenu de la présence d'une embarcation en difficulté dans le chenal qui mène vers le port de Dunkerque. A son bord, 27 migrants, qui sont vite pris en charge par un patrouilleur de la marine nationale

Au même moment, toujours au large de Dunkerque, le CROSS reçoit un appel de détresse provenant d'une autre embarcation en casse moteur avec à son bord 41 migrants. Le patrouilleur de la marine nationale lui porte assistance ainsi qu'un remorqueur et une vedette de la SNSM.

Au total 66 migrants dont 5 femmes et 5 enfants ont été ramenés sains et saufs au port de Dunkerque où ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.