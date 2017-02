660 kilos de cocaïne saisis sur le port du Havre

660 kilos de cocaïne ont été saisis sur le port du Havre le jeudi 9 février 2017. La drogue était cachée dans des sacs de sport.

Les douaniers du port du Havre ont saisi, le jeudi 9 février, 660 Kg de cocaïne, pour une valeur estimée à environ 30 millions d'euros, dans un seul conteneur en provenance d'Amérique du Sud. La marchandise était dissimulée dans des sacs, type sacs de sport, certainement en paquets. Les trafiquants auraient utiliser la technique du rip off, autrement dit ils auraient placé la marchandise à l'insu du transporteur et de manière sauvage, mais probablement avec des complicités aux ports de départ et d'arrivée. Il s'agit d'une saisie assez exceptionnelle. La moyenne, d'ordinaire, tourne autour de 100 à 150 kgs. Pour l'heure, aucun individu n'a été interpellé.