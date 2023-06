680.000 euros de dégâts dans une fac de Toulouse, dans un bâtiment squatté

L'ardoise est lourde pour la fac du Mirail. Après les dégradations du bâtiment "Gai savoir" au printemps, le coût des dégâts est désormais connu : 680.000 euros pour refaire toutes les peintures, remplacer le mobilier cassé mais aussi les ordinateurs et le matériel audiovisuel dégradé, comme des vidéoprojecteurs, des enceintes ou des amplis.

Ce bâtiment de l'université Toulouse II Jean-Jaurès, qui accueille des étudiants en Lettres, en philo, en musicologie ou en Arts du spectacle a été squatté pendant le printemps, au plus fort de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Une occupation illégale qui a empêché la tenue des cours et des activités administratives pendant deux mois, entre le 8 mars et le 1er mai. Pendant cette durée, le nombre d'occupants a été variable : 50, 100, parfois plus. Des squatteurs qui se sont relayés jour et nuit pour assurer une occupation continue.

Qui va payer ?

La présidence de l'université a porté plainte dès le deuxième jour d'occupation. On ne sait pas encore quelle part de la facture sera supportée par les assurances, ou si elle sera totalement payée par de l'argent public, venant notamment du ministère de l'enseignement supérieur.

Une chose est sûre : les travaux de réhabilitation seront finis début septembre pour la reprise des cours. La présidence de l'université y met un point d'honneur, et les entreprises qui vont travailler à la remise en état des locaux s'y sont engagées.

A ces 680.000 euros, il faut aussi ajouter près de 80.000 euros de travaux après l’occupation en début d’année du grand amphithéâtre également vandalisé pour protester contre la réforme des retraites.