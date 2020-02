69 oiseaux saisis au "Bois des aigles" : les propriétaires du parc veulent une solution rapide

Bâlines, France

Ce lundi matin de fin janvier 2018, Joël et Corinne Gratz ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Environ 45 gendarmes et agents de l'office national de la biodiversité (ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage) débarquent au "Bois des Aigles" pour une perquisition et 69 oiseaux sont saisis. "Cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête pour suspiscion de trafic d'animaux" croit savoir Marc François, l'avocat du couple. Certains volatiles n'étaient pas en règle. Les propriétaires du parc étaient au courant de la situtation lors de leur achat du parc et avaient prévu de remettre de l'ordre, en embauchant, le 15 février 2018, un capacitaire, Sébastien Muller, pour effectuer toutes les démarches administratives. Le capacitaire confirme "c'était ni fait ni à faire, il y avait des animaux qui portaient des identifications qu'ils ne devaient pas porter" mais Sébastien Muller s'interroge "est-ce que ça méritait une saisie du jour au lendemain, sans mise en demeure au préalable ? ".

Une saisie avec dépossession d'une telle ampleur, c'est la première fois que ça arrive en France, selon Sébastien Muller. Régulariser les oiseaux et leur situation administrative devient dès lors très compliqué "parce qu'un certain nombre de documents a été saisi, mais _ces documents sont indispensables à la bonne tenue des registres_, à la recherche de documents d'identité pour chacun des oiseaux présents sur le parc" poursuit Marc François.

Il est très urgent de trouver une solution - Marc François, avocat du parc

"Il faut que l'enquête soit close rapidement" estime Marc François, l'avocat du "Bois des aigles" Copier

Dix oiseaux sur les 69 saisis seraient en situation irrégulière et Marc François de s'étonner de la saisie d'oiseaux en règle," notamment des spécimens qui avaient été prêtés par d'autres parcs animaliers au "Bois des aigles". En effet, chaque animal doit être détenteur d'un CIC, un certificat intra-communautaire, sorte de carte d'identité qui résume le sexe de l'animal, sa date de naissance et son pays d'origine et répondre aux critètres de la convention de Washington sur le commerce international des espèces sauvages. "Les services d'enquête et les services administratifs travaillent avec nous pour essayer de trouver des solutions pour chacun des spécimens" explique Marc François. Plusieurs rendez-vous (près d'une quinzaine ) ont eu lieu entre l'avocat et la préfecture de l'Eure, le parquet d'Évreux et la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour sortir de cet imbroglio animalo-juridico-administratif.

Le parc ne rouvrira pas pour la saison touristique

Du fait des saisies, l'activité économique du parc est en baisse, car moins d'oiseaux peuvent être présentés au public et Joël Gratz, soucieux du bien-être animal, refuse de faire travailler plus qu'habitude les oiseaux qui participent au spectacle quotidien. C'est la mort dans l'âme que Joël Gratz prend cette décision, "pour février, le parc du "Bois des aigles" ne peut pas rouvrir" confirme le capacitaire du parc Sébastien Muller.

"Je suis très peiné de devoir dire à mes clients, non, on n'ouvre pas" déclare Sébastien Muller Copier

L'avenir des salariés est également compromis alors que depuis son rachat en 2014 par le couple Gratz, la fréquentation du parc animalier du "Bois des aigles" a été multipliée par dix, 35.000 visiteurs ont été accueillis en 2019. C'est d'ailleurs la deuxième destination touristique du sud du département de l'Eure, derrière Center Parcs.