6kg de Cocaïne retrouvés sur une plage de la Tremblade

La tremblade

C'est un promeneur qui a prévenu la gendarmerie en début de semaine dernière. Il venait de retrouver un étrange paquet sur une plage de La Tremblade (Charente-Maritime) aux alentours de la Pointe Espagnole. Ce paquet contenait 6 kilos de cocaïne. Il n'y a eu qu'une seule arrivée insiste le Chef d'Escadron Burette, commandant de la compagnie de Gendarmerie de Rochefort. Il reste discret sur le lieu exact de la découverte, il redoute l'affluence sur les plages en ce week-end du 11 novembre. D'autant que depuis la mi-octobre, de nombreux paquets arrivent régulièrement, au grée des marées sur toute la côte atlantique entre Nantes et le Pays-Basque.

Ne pas toucher les paquets, mais prévenir la gendarmerie

Vendredi dernier plusieurs kilos ont été récupérés sur les plage des landes, et du bassin d'Arcachon. En cas de découverte, il ne faut surtout pas toucher les paquets, qui pourraient provoquer des émanations selon la gendarmerie. Mais il faut composer le 17, indique Chef d'Escadron Burette de Rochefort. Une patrouille ira récupérer le paquet. Les gendarmes ont alerté les mairies, qui pour certaines ont mis en place des patrouilles. C'est le cas à Saint-Trojean-Les-Bains, sur l'île d'Oléron, confirme Pascal Massicot, le maire également président de la communauté de communes. Mais "on ne peut pas patrouiller sur tout le littoral" souligne le Chef d'Escadron Burette.

une enquête inter-régionale

Vu les quantités "très significatives" de stupéfiants qui ont été récupérées et du nombre "important" des points de découverte, le parquet de Rennes a ouvert une enquête et l'a confiée à la juridiction inter-régionale spécialisée (regroupement de juges d'instructions et de magistrats spécialisée dans la criminalité) de Rennes. Les paquets arrivés mi-octobre et analysés par l'Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie Nationale contenaient de la drogue très pure, donc dangereuse pour la santé.

Le parquet de Rennes rappelle que le fait de transporter ce type de produit constitue un délit passible de 10 ans d'emprisonnement.