7.000 Rennais fument des cigarettes de contrebande selon Philip Morris

Trois hommes étaient jugés ce jeudi au tribunal de Rennes pour le transport et la vente de cigarettes de contrefaçon. Le cigarettier Philip Morris s'est porté partie civile et dénonce un fléau qui prend de l'ampleur à Rennes.

Le 5 septembre 2021, la police arrête trois hommes sur un parking de Noyal-Châtillon-sur-Seiche soupçonnés de participer à un vaste trafic de cigarette de contrebande en provenance de la Belgique. Ce jeudi 3 février, ils étaient jugés par le tribunal correctionnel de Rennes (Ille-et-Vilaine). Plus de 1.300 cartouches de cigarettes contrefaites ont ainsi été saisis.

L'entreprise Philip Morris partie civile au procès

L'essentiel de ces cigarettes était vendu dans de faux paquets de Marlboro Red. L'entreprise Philip Morris, propriétaire de cette marque a été consulté lors de la saisie pour s'assurer que ces cigarettes ne venaient pas de leurs usines. Vérifications faites, le groupe a décidé de se porter partie civile au procès pour contrefaçon. Daniel Bruquel, chef du service prévention du commerce illicite du groupe Philip Morris était présent à l'audience. Il participe à une trentaine de procès chaque année : "on assiste aujourd'hui à une explosion de la contrefaçon de cigarettes à Rennes et partout en France" explique-t-il au micro de France Bleu Armorique.

15% des fumeurs rennais consomment des cigarettes de contrebande

Selon les chiffres avancés par Philipp Morris, 2% de la population française fumait de "fausses" cigarettes en 2019. En 2020 le phénomène a explosé en raison du confinement atteignant 12% de la consommation totale : "n'ayant plus accès à des pays où les produits sont moins chers comme la Belgique et l'Espagne, les consommateurs ont été vers la contrefaçon de cigarettes. Ils se sont aperçus que c'est encore moins cher qu'à l'étranger, et aujourd'hui, ils ont pris le pli" affirme Daniel Bruquel.

Un manque à gagner de 500 millions d'euros pour Philip Morris, 5 milliards pour l'État

Pour le cigarettier cette tendance s'explique aussi par la taxation des paquets de cigarettes avec les paquets à plus de 10 € l'unité dans les bureaux de tabac : "ça va continuer si on applique toujours une taxation aussi forte" poursuit le représentant de la marque. Selon lui, ce trafic en France inflige un manque à gagner de 500 millions d'euros à Philip Morris et ses filières. En ce qui concerne le manque à gagner de l'État avec les taxes de ces cigarettes, il s'élève à 5 milliards d'euros par an : "c'est la moitié du budget de fonctionnement de la Justice" fait remarquer la procureure de la République pendant l'audience de ce jeudi.

Le délibéré du procès est attendu ce jeudi soir.