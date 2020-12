Dans le secteur de Pontchâteau, les gendarmes ont saisi 7 500 paquets de cigarettes de contrebande cette semaine. Trois revendeurs présumés, âgés d'une vingtaine d'années, ont été interpellés. Ils revendaient les cigarettes via le réseau social Snapchat.

Loire-Atlantique : ils revendaient des cigarettes de contrebande via Snapchat

Intervenant dans le cadre d'une procédure portant sur un trafic de stupéfiants, les gendarmes de la communauté de brigades de Pontchâteau ont découvert 509 paquets de cigarettes chez un suspect ce mercredi 8 décembre. Dès le lendemain, après investigations,les enquêteurs de la brigade de recherches de Saint-Nazaire procédaient à des perquisitions dans plusieurs appartements. 7 500 paquets de cigarettes de contrebande étaient saisis

Cigarettes vendues sur Snapchat

Trois revendeurs présumés, âgés d'une vingtaine d'années et résidant dans le secteur de Pontchâteau ont été interpellés. Selon les gendarmes, les cigarettes étaient revendues via le réseau social Snapchat. Les trois suspects seront poursuivis devant la justice et encourent une lourde amende douanière qui pourrait représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros.