Plus de 900.000 € de préjudice, 7.000 à 8.000 victimes : procès dans une affaire d'escroquerie hors-normes à Tours

C'est un procès hors norme qui s'ouvre ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Tours. Il concerne une gigantesque escroquerie évaluée à près d'un million d'euros, les faits se sont déroulés d'octobre 2009 à mars 2014 en Touraine et en l’Île-de-France.

C'est une escroquerie de grande ampleur qui est jugée devant le tribunal correctionnel de Tours ce mercredi. Trois personnes, deux hommes et une femmes, comparaissent pouravec appel au public pour collecter des fonds d'entraide humanitaire ou sociale. Au total, ce sont plus de 7.000 personnes en Touraine et en Île-de-France qui ont été victimes d'une technique bien rodée pour un montant de 900.000 euros.

Dans cette affaire, deux associations toutes les deux basées à Tours sont mises en cause, Insert Plus et Déclic Plus. Sur le site internet d'Insert Plus on peut lire que "cette association a pour but d'accompagner des personnes en difficulté financières et/ou en rupture sociale dans leurs recherches d'emploi et de logement."

Site Internet de l'association Insert PLus basée à Tours - Capture d'écran

En fait, par le biais de ces deux associations, d'octobre 2009 à juin 2011, puis de juin 2013 à mars 2014, les personnes recrutées faisaient du porte-à-porte dans le département et en région parisienne pour vendre de petits objets pour favoriser la réinsertion de personnes en difficulté.

Des dons en moyenne d'une cinquantaine d'euros pour un total de 900 000 euros - Capture d'écran

Et les petits dons récoltés ici et là ont fini par s'additionner à hauteur de 900.000 euros. Des dons en moyenne de 50 euros. Les enquêteurs ont retrouvé quelques 3.000 généreux donateurs qui avaient payé par chèque. Pour les autres, difficile de retrouver leur trace et de les identifier.

Trois prévenus devant le tribunal

Les trois prévenus dans cette affaire, deux hommes de 24 ans et 51 ans et une femme âgée de 45 ans se sont partagés les dons récoltés avec leurs proches. Ils comparaîtront tous les trois libres. Ils sont poursuivis pour escroquerie avec appel au public pour collecter des fonds d'entraide humanitaire ou sociale.