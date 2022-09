Le chauffard qui a tué une jeune femme enceinte dans un accident à Poussan condamné à sept ans de prison ferme

Le chauffard qui a tué une jeune femme de 30 ans dans un accident le 30 juillet dernier à Poussan a été condamné à sept ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Montpellier. Krystelle était enceinte de quelques mois, elle partait travailler au petit matin à l'Intermarché de Mèze lorsqu'elle a été percutée par un conducteur ivre qui revenait de la fête votive de Poussan.

Cette homme de 30 ans conduisait avec deux grammes d'alcool par litre de sang, très vite, compteur bloqué à 115 km/h au moment de l'accident, sans assurance et il était en récidive.

Il avait déjà été condamné à trois mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse en 2016, il avait alors bénéficié d'un bracelet électronique et suivi un stage de sensibilisation.

"Ce n'est pas comme s'il venait de faire trois gardes de suite à l'hôpital, là il conduisait après une beuverie."

Pour l'avocate de la famille de la jeune femme, cette affaire met en opposition deux mondes. "C'est une jeune fille qui n'a jamais conduit au dessus de la vitesse autorisée, qui a toujours respecté les règles, qui travaille à 5 h et demie du matin, qui est parfaitement respectueuse. Là, elle croise le chemin de quelqu'un qui a déjà été condamné mais qui pour autant recommence à conduire avec plus de deux grammes d'alcool dans le sang après une nuit de fête et de beuverie. Il accumule volontairement les risques. Ce n'est pas la même choque que quelqu'un qui aurait pu, par exemple, avoir le même type d'accident parce qu'il a fait trois gardes de suite à l'hôpital, qu'il est fatigué, qu'il conduisait doucement, mais qu'il s'est endormi au volant", explique Maitre Iris Cristol

"L'homicide est involontaire, mais il a pris des risques donc la peine est justifiée."

L'avocat estime donc que la peine de sept ans de prison ferme est largement justifiée. "C'est une peine qui est lourde dans la mesure ou c'est un homicide involontaire. Mais cet homme, même s'il ne souhaitait pas tuer quelqu'un, s'est affranchi de toutes les règles auxquelles tout le monde s'astreint. On sait qu'il faut faire attention quand on conduit fatigué, on sait qu'il ne faut pas conduire ivre mort. On sait qu'il faut avoir une assurance. Ce garçon qui avait déjà été averti sérieusement, six ans avant, avait été condamné à trois mois ferme d'emprisonnement, qu'on avait eu la mansuétude de lui faire réaliser sous le régime du bracelet électronique. Il avait fait un stage de sensibilisation à la sécurité routière. C'est quelqu'un qui a parfaitement conscience des risques et des conséquences judiciaires pour lui, il décide de s'en affranchir. Donc, il ne semble pas que cette peine ne nécessite pas une émotion particulière."

Le jeune homme condamné à sept ans de prison ferme a fait appel de sa condamnation.