7 ans de prison pour avoir donné de violents coups de brosse à dents

Un homme de 26 ans a été condamné ce mercredi par le tribunal de Béziers à sept ans de prison après une bagarre sur la commune de Montblanc (Hérault). Dans la nuit du 21 au 22 août 2020, ce dernier a gravement blessé sa victime avec une arme artisanale : un manche de brosse à dents et des lames de rasoir.

30 jours d'incapacité totale de travail avec possibilité de séquelles fonctionnelles ultérieures.

La victime, père de deux enfants, a eu des nerfs et tendons sectionnés à une main, deux plaies d'environ dix centimètres au flanc gauche, d'une plaie cervicale d'environ dix centimètres et d'une plaie au niveau de la gorge ayant nécessité 24 agrafes entre le menton et l'oreille droite.

Les deux hommes ne se connaissaient pas. La raison de cette rixe est futile. Mis en fuite par le frère de la victime, l'agresseur s'était enfui avec un scooter avant d'être identifié et retrouvé quelques jours plus tard par les gendarmes de Pézenas.

L'agresseur originaire de Montblanc, est déjà connu ce la justice notamment pour des violences Il a nié avoir eu l'intention de tuer son adversaire, affirmant avoir sorti son arme artisanale par peur de ne pas avoir le dessus dans la bagarre.

Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné l'agresseur à la peine de sept ans d'emprisonnement auxquels se sont ajoutés six mois d'emprisonnement en révocation d'un précédent sursis, avec maintien en détention.

Le prévenu a interdiction de séjourner dans l'Hérault pendant cinq années à sa sortie de prison.