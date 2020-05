7 ans de prison pour un chauffard jugé à Béziers

Le tribunal correctionnel de Béziers a condamné à 7 ans de prison un homme de 33 ans, jardinier auto entrepreneur de Colombiers (Hérault).

Le 11 janvier 2018, à Montady , peu avant 21 heures, au volant de sa voiture, il avait percuté par l'arrière un véhicule qui était alors projeté contre un platane, provoquant la mort de sa conductrice âgée de 50 ans domiciliée dans la commune. Elle arrivait de Narbonne où elle travaillait comme vendeuse dans une parfumerie..

Il avait plus d'1gramme d'alcool dans le sang et roulait a 120 km/h . Son véhicule n'était plus assuré et le contrôle technique était périmé.

L'homme avait déjà été condamné à trois reprises et notamment à 7 ans d'emprisonnement en 2012 par la cour d'assises du Tarn pour vol avec arme.