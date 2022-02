7 ans de prison pour une violente bagarre lors de la féria de Béziers en 2019

Un homme a été condamné à 7 ans de prison ferme pour une violente agression lors de la féria de Béziers il y a un an et demi. Le tribunal correctionnel de Béziers a lourdement condamné ce jeune de 23 ans qui avait grièvement blessé deux jeunes touristes parisiens pour une banale histoire de cigarettes

Cette nuit là, le 15 août 2019, deux frères de 21 et 30 ans originaires de la région parisienne étaient venus passer quelques jours dans l'Hérault pour profiter de la féria de Béziers. Vers trois heures du matin, ils sont pris à partis par un groupe de jeunes, tout le monde a déjà beaucoup trop bu. Une altercation, des insultes, des coups de poing et brusquement l'un d'eux sort un couteau. Il assène 4 coups sur le frère le plus âgé, qui s'en sort avec 10 jours d'ITT, et frappe de 10 coups de couteau le plus jeune qui restera hospitalisé plusieurs mois.

Les agresseurs originaires de la communauté gitane étaient interpellés quelques semaines plus tard. Le plus âgé du groupe reconnaît avoir donné les coups de couteau, "il voulait défendre son petit frère" dit-il, il ne se souvient pas de grand chose, une dispute autour d'un paquet de cigarettes manifestement.

A l'audience, il exprime des regrets. Il avait déjà été condamné pour vols et port d'arme sans permis mais jamais pour violence.

Il a donc été condamné à 7 ans de prison ferme avec maintient en détention, les trois jeunes qui l'accompagnaient ce soir là seront jugés dans quelques mois devant le tribunal des mineurs.