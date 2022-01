7 et 5 ans de prison pour deux des trafiquants du réseau démantelé à Alès

Une partie des acteurs du réseau de trafiquants de Rochebelle à Alès démantelé récemment devant la justice. Le père âgé de 53 ans et son fils, 30 ans écopent respectivement de 5 et 7 ans d'emprisonnement. Saisis à leurs domiciles 4 kilos d’héroïne et 2 kilos de cannabis.

Le trafic de Rochebelle récemment démantelé à Alès (Gard) devant la barre du tribunal judiciaire. Une affaire qui a mis au jour la semaine dernière, près de 4 kg d’héroïne, 2,4 kg de résine de cannabis pour un montant évalué à 200.000 euros. 5 mois d’enquête à l'issue de laquelle, 7 personnes avaient été interpellées par un dispositif de 80 personnels dont le RAID. 3 d'entre-elles étaient jugées ce jeudi en comparution immédiate.

Un clan très soudé

Le père, le fils et un comparse. Chez le père, 2 kilos d’héroïne, autant de résine, un colt 45 sur la table de chevet. et 7.000€ en liquide. Chez le fils, 2 kilos d’héroïne et 8.000€. Une explication unique. Consommateurs endettés, ils faisaient la nourrice. Armes, drogue, argent - pas à nous à un dealer. Lequel. On le saura jamais. Le fils surnommé le cochon, terrorisant Rochebelle écope de 7 ans une année de plus que requis. Son père, 5 au lieu de 6 et le 3 é comparse - un simple rouage selon son avocat - 18 mois contre 3 ans réclamés par le ministère public.

Compte rendu d'audience. Copier

Deux comparses de plus dans le dossier

Ils étaient 3, ils auraient pu être deux de plus à être jugés. Arrêtés cette semaine, deux acteurs très actifs du point de deal alésien ont obtenu un délai pour préparer leur défense. Comparution en avril. Juillet pour les 4 compagnes qui répondent de recel. Trois cibles sont encore dans la nature. Et dit à la barre le père "nous tombés, d'autres sont déjà en place de la quartier". Les stups un éternel recommencement.

Les trois hommes ont été maintenus en détention. Ils sont interdits de séjour dans le Gard pour 5 ans. Le père et son fils écopent en outre de 8.000 et 10.000€ d'amende.