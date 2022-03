7 et 6 ans de prison pour deux hommes qui ont agressé armés d'un couteau et d'un marteau un troisième à Nîmes

De lourdes peines de prison pour un ressortissant algérien et un autre marocain prononcées par le tribunal correctionnel de Nîmes (Gard) ce mardi. Les deux hommes avaient violement agressé un troisième à l'aide d'un marteau et d'un couteau.

7 et 6 ans d'emprisonnement et maintien en détention pour un ressortissant algérien et un ressortissant marocain qui répondaient en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Nîmes (Gard) de violences aggravées. Une affaire qui avait l'objet d'un renvoi. Dans la nuit du 10 au 11 février, rue Vincent Faïta, fortement alcoolisé, les deux homme s'en étaient pris à un 3 é. Battu comme plâtre à l'aide d'un marteau et d'un couteau. La cour a été au-delà des réquisitions du parquet qui réclamait 5 ans.

La violence de rue qui peut tuer.

"La violence de rue qui peut aussi tuer", lance en préambule le procureur Eric Maurel. Tayeb et Anaas (27 et 29 ans) marteau et couteau en main agressent pour le détrousser un livreur. A suivre, ils rencontrent en début de soirée la victime - tous ont bu - première altercation, coup de poing de part et d'autre. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent, rue Vincent Faïta dans le centre de Nîmes. "Des bêtes sauvages", d'après les images projetées à l'audience. Pourquoi ? embrouille, demi vérité et vrai mensonge. On verra, la victime grimpée sur le toit d'une voiture, les deux hommes qui la menacent. Elle tente de s'échapper, chute. "Coups de pieds, de poing, de marteau, du plat du couteau jusqu'à l'inconscience".

Une furie inextinguible

"Rien n'arrête la furie, pas même deux témoins" qui pourtant tente d'intervenir (une femme sera même frappée par un des deux protagonistes). "Celui là a beaucoup de chance d'être là" dit le procureur qui veut 5 ans, l'interdiction de port d'arme sur la même période et une interdiction définitive du territoire (qu'il n'obtient pas). "Sur les yeux de ma fille je n'ai fait que de me défendre". A peine un regret et une défense à bas bruit. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions. La voix nouée l'un tente de parler "taisez-vous" dit le président en indiquant qu'ils ont 10 jours pour faire appel.