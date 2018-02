Sept personnes ont été interpellées ce mardi matin à Bessèges (Gard) et alentours. On les soupçonne d'avoir un lien avec le meurtre en octobre dernier d'un octogénaire pour le cambrioler. Une quarantaine de gendarmes étaient engagés. Toutes les personnes ont été placées en garde à vue.

Bessèges, France

Une quarantaine de gendarmes ont interpellé, ce mardi matin, sept personnes, principalement dans le secteur de Bessèges et alentours. Elles ont été placées en garde à vue pour 48 heures. On les soupçonne d'avoir un lien avec le meurtre d'un octogénaire en octobre dernier.

Une enquête pour meurtre aggravé avait été ouverte suite à la découverte d'un fait divers qui avait soulevé une vive émotion.

L'octogénaire avait été retrouvé à son domicile ligoté et roué de coups. Ingénieur ponts et chaussée à la retraite, il était connu dans le village et fréquentait les commerces régulièrement pour prendre son café ou manger au restaurant.

Des confidences peut-être tombées dans les mauvaises oreilles

À l'aise financièrement dans un bassin en crise, le retraité âgé de 89 ans aurait pu confier à un ou des interlocuteurs -inconnus - à l'époque, posséder nombre d'objets de valeur.

Lors des perquisitions à son domicile, une chambre forte a été découverte. Sur la nature de ce qu'elle contenai, on n'en sait pas plus. Mais, la rumeur courait sur des toiles de maîtres ou des Louis d'or. Ses agresseurs ont peut-être échoué à lui faire révéler son code d'ouverture.

Vive émotion dans le village

Le maire de Bessèges, Bernard Portalès, se félicite de ces interpellations. L'opération de gendarmerie dans les rues de Bessèges n'est pas passée inaperçue tôt ce mardi matin. Une quarantaine de gendarmes dont ceux de la section de recherche de Nîmes.

À l'époque, le meurtre du vieil homme, tué dans des circonstances particulièrement violentes, avait suscité une vive émotion particulièrement chez les habitants les plus âgés du village cévenol.