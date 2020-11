Sept personnes en prison pour trafic de stupéfiants à Bessan

Le réseau avait été démantelé fin 2019 après que des allers et venues suspectes aient été relevées par la police. En tout, neuf personnes ont été identifiées comme étant aux manettes d'un trafic de cannabis et de cocaïne à Bessan, près d'Agde. Toutes ont été interpellées lundi 23 novembre. Parmi elles, un mineur qui a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Depuis, les 6 majeurs ont comparu devant le tribunal correctionnel de Béziers. Une femme et deux hommes ont décidé de plaider coupable. La première a écopé de 6 mois de prison avec sursis et les deux hommes à 6 mois fermes. Les trois autres complices ont été présentés en comparution immédiate le 27 novembre avec à la clé de 6 mois à 1 an de prison ferme pour des rôles de vendeur ou de transporteur. Certains faisaient les allers-retours entre l'Espagne et Marseille.

Une procédure a enfin été lancée pour retrouver les clients du réseau qui se verront appliquer une amende, indique le procureur de la République Béziers.