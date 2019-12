Sept personnes interpellées à Nîmes après la manifestation contre la réforme des retraites

Nîmes, France

Après la manifestation contre la réforme des retraites organisée jeudi à Nîmes, une quarantaine de gilets jaunes se sont retrouvés sur l'autoroute A9 vers 23h. Ils ont mis le feu à des branchages qu'ils ont coupés ou ramassés sur place à hauteur de Nîmes Ouest, sous le pont de l'échangeur. La bretelle d'accès de l'A54 a également été coupée. Pour éviter tout nouvel incident, le trafic a été interrompu par les gendarmes de l'EDSR et du PSIG de Nîmes. Plus de 200 poids lourds ont été bloqués le temps de l'intervention . La circulation a été rétablie une heure et demi plus tard.

Sept personnes interpellées

Les gendarmes ont dans un premier temps interpellé cinq personnes, des hommes et des femmes âgés de 20 à 50 ans. Des gilets jaunes venus de Nîmes et d'Arles. Parmi eux, une femme et ses deux fils. Deux autres personnes, cachées dans les fourrés, ont été interpellées un peu plus tard. Toutes sont en garde à vue dans les locaux de l'escadron départemental de sécurité routière à Gallargues.

Présents dans le cortège de la manifestation dans l'après-midi, les gilets jaunes s'étaient donnés rendez-vous à 20h sur le périphérique à Nîmes pour décider de la suite à donner à leur mouvement.