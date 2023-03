7 personnes relogées après l'incendie dans le quartier de la gare à Limoges

Le feu est parti des combles d'un immeuble du quartier de la gare, à Limoges, dans la nuit de mardi à mercredi. Une trentaine de pompiers sont intervenus. Une personne a été légèrement blessée et sept personnes ont été évacuées. Une partie de ces résidents est relogée chez des proches, une autre à l'hôtel, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Les pompiers attendent une expertise et veulent s'assurer que les habitants ne courent plus aucun danger dans leur logement.

Le théâtre de la Passerelle ferme pour la semaine

Le théâtre de la Passerelle à Limoges a également été obligé de fermer ses portes et d'annuler sa programmation. Les représentations du spectacle Poésinutiles, dont la première avait lieu la veille, sont donc annulées**,** au moins jusqu'au 2 avril. Le propriétaire du théâtre fait également partie des habitants relogés, son appartement étant au-dessus du théâtre.