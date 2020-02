Sept voitures et deux cabanons de jardin incendiés en deux semaines à Précigné dans le sud de la Sarthe

Les gendarmes ont ouvert une enquête après cette série d'incendie à Précigné, commune de 3.000 habitants. La piste criminelle est privilégiée. À chaque fois, les voitures avaient plus de dix ans et appartenaient à des personnes défavorisées.

Sept voitures et deux cabanons de jardin qui brûlent en deux semaines, à Précigné, ça commence à faire beaucoup. C'est un peu LE sujet de conversation dans cette commune de 3.000 habitants en Sud Sarthe entre Sablé-sur-Sarthe et la Flèche.

Les incendies ont eu lieu dans la rue principale mais aussi près d'une citée HLM et aussi dans une zone pavillonnaire. Les gendarmes privilégient la thèse criminelle et une enquête a été ouverte.

Pour le maire Jean-François Zalesny, ça ne fait pas de doute : "ces feux ne peuvent pas être accidentels". Et ce qui touche le plus l'élu, c'est qu'à chaque fois, ces incendies ont frappé des vieilles voitures de personnes défavorisées. "Notre désespoir, c'est que ça concerne des véhicules, qui ne sont pratiquement pas remboursables" a déclaré le maire de Précigné Jean-François Zalesny. "C'est des vieilles voitures avec beaucoup de kilométrage, et beaucoup d'années, ce qui fait que même assuré tout risque, les gens ne sont pas indemnisés. Et la plupart du temps, les propriétaires de ces voitures étaient défavorisées avec des petites retraites. Les dernières victimes par exemple, il y en a une qui est en invalidité et l'autre au RSA".

Je rentre ma voiture au garage tous les soirs

"Je pense que c'est seulement un passage et que ça va s'arrêter très vite" souligne Jean-Claude qui habite Précigné depuis une douzaine d'années. "Mais c'est vrai que maintenant dans les grandes villes, il y a des caméras partout, donc les jeunes et ben, ils y vont moins et ils se reportent sur les petites communes. Je ne suis pas trop inquiet mais c'est vrai que je rentre ma voiture au garage tous les soirs".

Pour Maryvonne, qui habite la commune depuis 10 ans : "c'est assez surprenant que ces incendies arrivent dans notre village et surtout en plein centre-ville. Il paraît qu'il y aurait des jeunes qui s'amuseraient à casser ce qu'ont les autres... Est-ce qu'il ne faudrait pas surveiller un peu plus et être plus présent vers les gens ? "

Le maire de Précigné pourrait mettre en place une cagnotte en ligne dans les prochains jours pour aider les victimes.