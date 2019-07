70% de morts en plus sur les routes du Var par rapport à l'an dernier

Le Préfet du Var poursuit sa mobilisation pour renforcer la sécurité routière dans le département. Il y a beaucoup trop de morts sur les routes du Var avec 70% de morts en plus par rapport à l'an dernier.

Var, France

Les actions de sensibilisation et de répression sont multipliées sur les routes du Var pour faire changer les comportements. Les chiffres sont catastrophiques. Il y a 70% de morts en plus sur les routes du Var par rapport à l'année dernière.

20% des accidents liés à l'alcool et aux stupéfiants

44 personnes sont mortes depuis le début de l'année sur les routes du Var. C'est 18 de plus qu'à la même période l'an dernier. Ce sont en grande majorité des personnes de plus de 64 ans qui sont victimes et les accidents ont lieu majoritairement hors agglomération.

Avec plus de 20% des accidents liés à l'alcool et aux stupéfiants. Des fouilles aléatoires de véhicules ou encore des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants sont effectués sur les routes du département.