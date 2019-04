70 kilos d'herbe de cannabis, une arme de poing et un "panneau tarifaire" saisis dans le 15e à Marseille

Marseille, France

C'est chez une "nourrice" de la cité Campagne Lévêque dans le 15e arrondissement de Marseille que les policiers de la Brigade des Stupéfiants de la Sûreté Départementale ont réalisé cette saisie: 70 kilos d'herbe de cannabis, valeur marchande de l'ordre de 700 000 euros! Une arme de poing et ses munitions ont également été saisies ainsi qu'un panneau tarifaire très particulier et détaillé, destiné à la clientèle des trafiquants. On peut y lire le prix de chaque produit, l'origine des drogues et les "exclusivités" du moment! La "nourrice" est le nom donné à une personne qui cache de la drogue à son domicile, parfois contre son gré, ou moyennant dédommagement.

34 kilos de cannabis et un kilo de cocaïne saisis il y a 3 semaines dans la même cité

La cité Campagne Lévêque avait déjà fait l'objet il y a trois semaines d'une saisie de 34 kg de cannabis et 1 kg de cocaïne et les trafiquants incarcérés. Les policiers déterminés à leur couper l'herbe sous le pied et à ne rien lâcher, disent s’intéresser de plus en plus aux "nourrices".

