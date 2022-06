70 kilos de cannabis et 22.000 euros saisis par les policiers à Toulouse grâce à une enquête de voisinage

Une grosse saisie de cannabis, début juin, dans le quartier de St-Martin-du-Touch, à Toulouse.

À la base, les policiers toulousains avaient été appelés à pour de simples plaintes de voisinage, notamment à cause de va-et-vient dans un appartement. Mais une fois sur place, ils ont senti une forte odeur de cannabis.

L'appartement en question était est loué par deux femmes de 19 et 32 ans via la plateforme Airbnb. À l’intérieur, les forces de l'ordre ont découvert 15 kg d’herbe, 7 kg de résine de cannabis, 50 g de cocaïne et 10.000€ en espèce. Les jeunes femmes ont été interpellées. Mais rapidement, les fonctionnaires ont repéré un véhicule qui faisait des allers-retours à proximité de l’appartement. Trois hommes étaient à bord : deux d’entre-eux sont âgés de 19 ans, le troisième de 16 ans. Les policiers ont saisi des clés de voiture qui les ont mené à un autre véhicule stationné à proximité. À l’intérieur, ils ont trouvé 48 kg de résine de cannabis et 450 grammes de cocaïne. Ils ont aussi saisi plus de 12 000 € en liquide.

Les dealers présumés se rejettent la faute

Les trois jeunes gens ont aussi été arrêtés. Les cinq protagonistes ont été placés en garde à vue. Les deux jeunes femmes, qui ont reconnu être des consommatrices régulières, ont affirmé ne pas savoir que l’appartement servait de lieu de stockage. Elles ont été relâchées. Quant au trois jeunes hommes, ils ont passé 96 heures en garde à vue. Ils ont fourni des informations contradictoires aux enquêteurs et ce sont rejeté la faute. Ils ont tous les trois été placé en détention provisoire le 5 juin. L’enquête se poursuit pour déterminer les rôles de chacun.