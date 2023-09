700 foyers vont rester privés d'internet et de téléphone après un nouveau vol de câble à Oisemont

Les 700 foyers privés de téléphone et d'internet à Oisemont et dans huit autres communes aux alentours ne retrouveront pas le réseau en fin de semaine comme prévu. Les équipes d'Orange ont constaté ce mercredi matin un nouveau vol de câble, commis dans la nuit, sur la même portion de réseau que celui de la semaine dernière. Des centaines de foyers sont touchés à Oisemont, Fresnes-Tilloloy, Cerisy-Bulleu, Rambures, Ramburelles, Vaux-Marquenneville, Neuville-aux-Bois, Forceville-en-Vimeu et Fontaine-le-Sec. "En conséquence, le délai de rétablissement va se prolonger, étant donné les travaux d’autant plus importants à venir. L’entreprise n’est pas en mesure de se prononcer sur un délai à cette heure" indique Orange dans un communiqué.

Un vol par jour en Picardie depuis le début du mois de juillet

L'opérateur avait prévu de remplacer les câbles volés la semaine dernière en fin de semaine, mais ce nouveau vol va considérablement allonger les délais. Il faut recommander des câbles et les installer, alors que le nombre de communes touchées en Picardie et partout en France ne cesse d'augmenter. Orange estime qu'un vol de câble est enregistré chaque jour en Picardie en moyenne depuis début juillet.

Le maire de Oisemont, Amaury Caulier, indique à France Bleu Picardie avoir sollicité un rendez-vous auprès du préfet de Somme pour tenter de trouver des solutions et mettre fin à ces vols et aux coupures de réseau. Orange a de son côté porté plainte, l’entreprise "encourage plus que jamais tous les clients, de Oisemont, son secteur et d’ailleurs sur le territoire, à basculer à la fibre optique. C’est la seule solution pour éviter les désagréments liés à ces vols de câbles, qui touchent uniquement le service téléphonie et ADSL, et peuvent survenir n’importe où sur le territoire".