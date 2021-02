Depuis samedi matin, 700 hectares ont brûlé dans le secteur Xoldokogaina, Ibardin et Rhune. Des trois feux encore allumés ce dimanche matin, il n'y en a plus qu'un seul actif vers midi, la zone des carrières à Ascain.

Incendies au Pays Basque : 700 hectares brûlés entre Ascain et Biriatou

L'incendie est toujours en cours ce dimanche mais des trois feux actifs dimanche matin il n'y en avait plus qu'un seul encore allumé à midi. Deux feux entre Urrugne et Biriatou sont éteints. Un seul incendie est en cours de traitement à Ascain dans la zone des carrières au pied de la Rhune. Le feu est fixé et la partie vivante est inaccessible.

La gendarmerie de Bayonne dirige une enquête judiciaire ouverte par le parquet pour "destruction par incendie". La piste d'un écobuage non déclaré et non maîtrisé est privilégiée. Le maire d'Ascain, Jean-Louis Fournier n'écarte pas l'idée de déposer plainte en fonction de cette enquête :

La commune d'Ascain est touchée. "Elle est très touchée. Heureusement il n'y a pas de victime humaine. Par contre il y a énormément de dégâts au niveau des flancs de la Rhune. Toute la végétation a cramé. Des habitations ont été touché et en particulier maintenant il y a eu un démarrage de feu avec une maison-bergerie, une maison dont la charpente est en train de se consumer. Donc la situation demeure préoccupante. Il y a près de 700 hectares qui ont brûlé, ce qui est énorme" Donc vous n'écartez pas l'idée de déposer plainte ? "Oui parce que les écobuages vous comprenez c'est tout à fait régenté. Il faut faire une demande d'écobuage. Il faut l'accord de la mairie. Aucune demande n'a été faite. Et puis de toute manière faire de l'écobuage avec un temps comme ça c'est de la folie! c'est criminel !"

L'incendie à Ascain © Radio France - Paul Nicolaï

Cent pompiers sont à pied d'œuvre depuis samedi. Les pompiers du Pays Basque et ceux des Landes venus en renfort doivent être remplacés d'ici quelques heures par leurs collègues des Hautes Pyrénées. La bonne nouvelle ce dimanche matin, c'est qu'il n'y a aucun blessé. Seulement une grange et une bergerie ont été détruites par les flammes.

Au total, l'incendie a touché 700 hectares. La grande inconnue ce sont les incendies toujours actifs du coté espagnol. Selon les pompiers de Navarre, 1.600 hectares ont brulé entre la France et l'Espagne dans les secteurs de Vera de Bidassoa, Lesaka mais aussi Azpilikueta et Amaiur.

Le vent devrait faiblir en fin de journée ce dimanche. Bien évidemment, toute randonnée est interdite dans le triangle Biriatou, Ibardin et Ascain.