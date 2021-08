700 migrants ont été secourus ce week-end en Méditerranée

Ce weekend, plus de 700 migrants tentant de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune ont été secourus a annoncé l'ONG SOS Méditerranée. Des sauvetages ont eu lieu au large de Malte et de la Libye. Les rescapés ont ensuite été répartis sur le Sea-Watch3 et l'Ocean Viking.

Plus de 700 migrants ont été secourus durant le week-end, notamment au large de Malte et de la Libye, alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune, a annoncé ce dimanche l'ONG SOS Méditerranée. Depuis samedi, six sauvetages ont été effectués dans les eaux internationales dont le dernier, dimanche après-midi, a permis de porter secours à 106 personnes se trouvant dans un bateau surchargé au large de Malte. Ce sauvetage particulièrement "périlleux", qui a duré jusqu'au petit matin, a permis de secourir des personnes se trouvant dans une grande embarcation en bois qui prenait l'eau.

Le plus jeune rescapé de cette opération n'est âgé que de trois mois - SOS Méditerranée

Les rescapés ont été répartis sur le Sea-Watch3 et l'Ocean Viking pour y recevoir notamment des soins. Depuis samedi, l'Ocean Viking en est à sa sixième opération de secours. Le navire compte désormais à son bord 555 rescapés avec les deux opérations de dimanche. Parmi eux figurent au moins 28 femmes, dont deux sont enceintes, et 81 mineurs, dont 66 non accompagnés, avait précisé lors de son avant-dernier sauvetage SOS Méditerranée. Il n'est pas encore déterminé dans quel port "sûr" ces personnes pourront débarquer. La porte-parole en France du Haut-commissariat aux réfugiés de l'ONU, Céline Schmitt, a appelé début juillet l'Europe à se doter en "urgence" d'un mécanisme de répartition automatique, prévisible et solidaire des migrants secourus afin de leur offrir les gages d'un meilleur accueil et de ne pas laisser uniquement les pays frontaliers de la Méditerranée en première ligne. Selon l'OIM, au moins 1.113 personnes sont mortes en Méditerranée au cours du premier semestre 2021 en tentant de rejoindre l'Europe. SOS Méditerranée assure de son côté avoir secouru plus de 34.000 personnes depuis février 2016, d'abord avec l'Aquarius, puis avec l'Ocean Viking.