700 personnes à Annecy en hommage à George Floyd

Mobilisation importante, dans le calme, en Haute-Savoie, à Annecy pour dénoncer les violences policières et le racisme.

L'appel avait été lancé entre autres par Extinction Rebellion et Youth for Climate très active sur Annecy. La mobilisation a été bien plus importante que celle du vendredi à Chambéry qui avait réuni une centaine de personnes.

Il s'agissait de rendre hommage à George Floyd et plus globalement de condamner le racisme aussi bien aux Etats-Unis qu'en France.

Malgré la pluie, 700 personnes - chiffre police - ont défilé ce dimanche après-midi, à partir de 14 h. Défilé de l'Hôtel de Ville jusqu'au parc de l'Impérial. Selon les policiers présents sur place, le défilé s'est déroulé dans le calme, sans le moindre incident.