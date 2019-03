715 personnes détenues dans l'Yonne à Auxerre et Joux-la-Ville

Le nombre de détenus est encore plus élevé en France avec un nouveau record en 2018. On compte plus de 71 000 détenus pour 60 000 places dont 715 dans l'Yonne pour 702 places.

Auxerre, France

La contrôleure générale des prisons dresse dans son rapport annuel un "constat d'échec" de la lutte contre la surpopulation et réitère la nécessité de "traiter le mal à la racine". "En dépit des annonces, efforts et discours", la population carcérale dans les 188 établissements pénitentiaires français a atteint en 2018 un niveau inégalé, avec plus de 71.000 détenus en novembre, pointe la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) Adeline Hazan dès l'avant-propos du rapport. La loi de programmation et de réforme pour la justice, publiée dimanche au Journal officiel, "ne va pas faire baisser la surpopulation carcérale, je crains même qu'elle ne fasse que l'augmenter car un certain nombre de peines ne pourront plus être aménagées", a estimé Mme Hazan lors d'une conférence de presse ce mercredi.

Un taux d'occupation de 169 % à la prison d'Auxerre

Dans l'Yonne, selon les chiffres au 25 mars de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, le point noir se situe toujours à Auxerre. La maison d’arrêt affiche un taux d'occupation de 169 % avec 168 détenus pour 101 places encadrés par une soixantaine de surveillants. C'est moins tendu au centre de détention de Joux la Ville avec un taux d’occupation tout de même de 94 % , 547 détenus pour 601 places,surveillés par 170 agents.

Un constat d'échec qui est aussi un constat de violences explique Frédéric Stoll, délégué régional FO pénitentiaire:" quand on voit ce qui se passe en France on a l'impression qu'il y a de plus en plus de violences et d'agressions, donc automatiquement il y a une surpopulation pénale les gens sont incarcérés de plus en plus."

On est en pleine évolution Copier

Profiter de notre région de vignes pour permettre aux détenus d'y travailler

Force Ouvrière réclame plus de sécurité dans les établissements très dangereux mais prône aussi des peines alternatives souligne Frédéric Stoll : " l’administration commence à travailler sur certaines de nos propositions comme la classification de nos établissements et des peines , faire travailler les détenus à l'extérieur. Il y a les bracelets mais il pourrait y avoir aussi des gens qui pourraient aller travailler dans les vignes dans la région de Chablis, ce ne sera pas la solution à tous les problèmes mais ça permettra de sortir un peu de détenus, d' aller travailler au lieu d'être incarcéré,leur faire des formations pour leur permettre d'avoir un CPA de tailleur de vignes par exemple. Il faut mettre des peines alternatives à la prison, on est en pleine évolution." .

FO prone plus de sécurité mais aussi des peines alternatives Copier

Des propositions qui ont été écoutées attentivement par la ministre de la justice Nicole Belloubet lors de son déplacement il y a quinze jours en Cote d'or pour la présentation de la plateforme numérique du Travail d’Intérêt Général