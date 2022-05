72 foyers privés d'internet et de téléphone après un vol de câbles à Lourdoueix-Saint-Pierre

Un vol de câbles téléphoniques a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Lourdoueix-Saint-Pierre. 72 foyers ont été privés de téléphone et d'internet. Les équipes de l'opérateur Orange espèrent rétablir le service le plus vite possible.