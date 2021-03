72 migrants secourus au large de Calais ce dimanche matin

72 migrants, dont 9 femmes et 11 enfants, ont été secourus ce dimanche 21 mars au matin au large de Calais alors qu'ils tentaient de traverser la Manche. Ils ont été récupérés et déposés à Calais et Boulogne-sur-Mer.

Une première embarcation avec 38 naufragés à bord, dont 4 femmes et 4 enfants, a été secourue le matin par le patrouilleur des affaires maritimes (PAM) Thémis, alors patrouillant dans la zone. Les migrants ont été déposés au port de Calais vers 10h41 où ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.

Une seconde embarcation secourue

Une seconde embarcation en difficulté, avec à son bord 34 migrants (dont 5 femmes et 7 enfants), a été secourue par le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc. Ils ont été amenés au port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) à 11h30 où ils ont été pris en charge par le SDIS 62 et la PAF 62.

Ils sont tous sains et saufs, précise dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui rappelle que "la Manche est une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles […], et donc dangereuses pour la vie humaine".