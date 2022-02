75 morts sur les routes de l'Hérault en 2021, les motards toujours en première ligne

75 personnes sont mortes sur les routes de l'Hérault en 2021, c'est cinq de plus qu'en 2019, avant le confinement. Et 23 de plus qu'en 2020, année, où on le sait, le nombre d'accidents a fortement chuté à cause du confinement.

Les motards payent encore un lourd tribut, avec 17 morts, les piétons aussi, 10 tués. À noter que pour le seul mois de décembre 2021, neuf personnes sont mortes dans des accidents, deux pétions, un conducteur de scooter et six automobilistes.

L'alcool, l'imprudence et la vitesse sont les principales causes de ces accidents qui ont lieu principalement sur des départementales (64 %), en dehors des agglomérations (68%).