Les pompiers de Drôme et d'Ardèche en renfort dans le Gard

Les pompiers de Drôme et d'Ardèche prêtent main-forte à leurs collègues du Gard. Les risques d'incendie sont particulièrement forts actuellement avec la sècheresse et des températures très élevées. 185 hectares de végétation ont brûlé dans le Gard et un camping du Grau-du Roi a été en partie détruit ce lundi . 74 pompiers de Drôme et d'Ardèche sont sur place en renfort, mobilisés avec leurs engins, dans le secteur d'Uzès : 56 drômois et 18 ardéchois.