750 personnes réunies pour une rave party dans l'ancienne fonderie de Port-Brillet dans l'ouest de la Mayenne

750 personnes continuent à faire la fête ce samedi 18 mars 2023 sur le site de l'ancienne fonderie de Port-Brillet à l'ouest de Laval. Selon la préfecture de la Mayenne, les teufeurs sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi sur le site privé, qui appartient à Laval Agglo.

Site dangereux

Ce samedi matin, les services de la préfecture et de la mairie de Port-Brillet se sont réunis pour organiser une reconnaissance sur site pour prendre contact avec les organisateurs de cet événement illégal afin de leur rappeler de sécuriser cette rave party. En effet, le site, l'ancienne fonderie, est dangereux : il est plein de matériel abandonné et de produits chimiques. Il a été demandé aux fêtards d'éviter les zones les plus dangereuses de la fonderie.

Les gendarmes sont sur place et effectuent de nombreux contrôle de dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants, détaille la préfecture dans un communiqué. Ils sécurisent les alentours de l'ancienne fonderie, notamment le passage à niveau. La vente d'alcool à emporter a été interdite sur les communes de Port-Brillet et de La Brulatte. La préfecture a également renforcé les moyens des pompiers.