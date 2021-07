VIDÉOS - 750 voitures dans un canal, impressionnante pêche aux épaves par les gendarmes plongeurs de Martigues

Le canal de Lançon-Provence, propriété d'EDF, était donc devenu le spot de ceux qui veulent se débarrasser de leur véhicule. Voitures volées ou arnaques à l'assurance. La plainte d'une association de défense de l'environnement a tout déclenché il y a un an. À la faveur d'une sécheresse, des toits de voitures ont émergé. Sur les 11 km du canal, plus de 700 épaves ont été découvertes par les gendarmes de la brigade nautique de Martigues. Avant l'évacuation, il a fallu un an de fastidieux recensement et de plongées à risque, dans l'obscurité totale, avec des militaires envahis par la vase à chaque mouvement, prenant le risque de se blesser avec les tôles arrachées, ou de voir les tuyaux de matériel de plongée sectionnés par la ferraille. Et le soir, la tête comme une coucourde à force de descendre à six mètres de profondeur et de remonter à la surface.

A la pêche aux voitures Copier

Une grue à laquelle rien ne résiste © Radio France - Christophe Van Veen

Une opération exceptionnelle

Pendant dix jours, jusqu'au 6 août, les gendarmes plongeurs de la brigade nautique de Martigues sortent des eaux plus de 70 véhicules. Rien que ce mardi, 13 épaves enlevées, grâce à un camion grue dont la flèche télescopique mesure 70 mètres, et sept plongeurs aguerris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le musée des horreurs

Un fourgon trafic en loques, une R19 mangée par la vase et les coquillages... ce sont les premières prises du jour ! Curieux, planté derrière le grillage de son jardin, un riverain observe le ballet du bras de 70 mètres de la grue. Il est au spectacle. Spectacle navrant. "C'est une bonne chose de draguer le canal. Pour la pollution. Mais enfin, l'accès au canal ne devrait pas être possible." Il dit qu'il savait plus ou moins pour les voitures mais jure qu'il n'a rien vu. Il faudra donc plutôt compter sur la perspicacité du lieutenant Sébastien Puccini et de ses hommes de la brigade nautique de Martigues. "On sort les véhicules qu'on a pu identifier. Beaucoup de voleurs ou d'escrocs effacent leurs traces. Ils pensent qu'en les balançant dans le canal, personne n'ira les chercher. C'est un gros enjeu pour nous. On espère bien élucider des affaires en cours".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle va rouler beaucoup moins bien... © Radio France - Christophe Van Veen