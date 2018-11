7.500 foyers privés d'internet et de mobile dans le Gard

Par Sylvie Duchesne, France Bleu Gard Lozère et France Bleu

7500 foyers sont privés depuis ce mardi d'internet et de mobile dans sept communes du Gard : Aubais, Pompignan, Sommières, Quissac, Saint- Hippolyte-du-Fort,Sauve et Vic-le-Fesq. En cause : trois fibres sectionnées sur un chantier EDF dans le secteur d'Anduze.