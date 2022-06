76 interventions pour des caves et garages inondés en Nord-Isère

Il n'y a pas eu de blessé mais l'épisode pluvieux de cette nuit a fait des dégâts dans le nord du département de l'Isère. Entre 20h mercredi soir et 2h30 ce jeudi matin les sapeurs-pompiers ont reçu pas moins de 76 appels pour des caves et des garages inondés dans le secteur de Pont-de-Chéruy. Douze véhicules ont sillonné le secteur toute la nuit pour pomper, écoper et mettre en sécurité certains biens.

Des tweets ont signalé également des inondations mercredi dans l'est lyonnais, en limite avec le département de l'Isère.