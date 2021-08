77ème anniversaire de la libération de Pau : les exactions en Béarn des français de la Wehrmacht

Ce dimanche la ville de Pau commémore sa libération. Cette fin d'été 1944, les derniers allemands quittent le Béarn après des années d'occupations. Olivier Pigoreau sort une édition enrichi de son livre "Sanglante Randonnée". Un ouvrage sur des soldats Français engagés volontaires au sein de l'armée de terre de l'armée allemande. Ils faisait partie de la division Brandebourg, un régiment d'élite. Leur mission était d'infiltrer les réseaux de passeurs et de la résistance. Ils ont sévit en Béarn durant le printemps 44. Leur QG étaient à Moumour dans un premier temps, puis aux Eaux Bonnes en Vallée d'Ossau.

"Jojo la mitraille, le destructeur, le balafré..."

La simple énumération des surnoms de ces jeunes en dit long sur leur état d'esprit. "Jojo la mitraille", "Adolphe", "le destructeur", 'le voyou, "le balafré", "le boxeur". Ils sont bordelais ou landais. On pense quelques uns étaient béarnais. Ils seront jusqu'à 150. Ce sont des jeunes très politisés. Issus du Parti Populaire Français de Jacques Doriot, la plus collaborationniste des formations politiques de l'époque. Ils ont épousé la cause du national socialisme du troisième Reich.

Là pour en découdre

Ils se sont engagés sous l'uniforme de l'armée de terre allemande pour se battre contre des français. Ils intègrent la division Brandebourg. C'est un peu les forces spéciales de la Wehrmacht. Olivier Pigoreau nous fait le portrait de ces français de l'armée du Reich.

Moumour, puis les Eaux-Bonnes

Quelques Français de la division Brandebourg aux Eaux-Bonnes - O.Pigoreau (DR)

Le premier contingent s'installe dans une villa de Moumour, près d'Oloron. Ils doivent contrôler les cols aux alentours. En civil, ils s'infiltrent dans les réseaux de passeurs. Un convoi de 34 béarnais, pour beaucoup des palois, est intercepté à Barcus. Le fils du paysan qui les héberge est abattu un soir de beuverie. C'est le premier "fait d'arme" de cette bande. Quelques mois plus tard, ils s'installent dans l'hôtel continental des Eaux-Bonnes. La commune ossaloise devient leur camp d'entrainement. Ils intègrent les filières de passeurs, et les réseaux de résistance.

De plus en plus incontrôlables

Et puis il vont quitter le Béarn et accompagner l'armée allemande dans sa débandade. Leur violence et leur dangerosité ne feront que croître au fil des mois. Beaucoup seront arrêtés après la guerre et jugés par les tribunaux de l'épuration. D'autres vont bénéficier d'amnistie et vont partir combattre en Indochine. Quelques uns vont réussir à se fondre dans la masse une fois la paix revenue, et mené une vie sans histoire.