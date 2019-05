8-Mai : après le vandalisme, le "monument des trois maréchaux" de Saint-Gaudens réparé

Saint-Gaudens, France

L'histoire avait choqué tout le Comminges, le 21 décembre dernier : les têtes des trois maréchaux de la Grande Guerre décapitées, sur ce site emblématique de Saint-Gaudens, où est aussi installé le monument aux morts des deux guerres mondiales.

Les statues de Joseph Joffre, Ferdinand Foch et Joseph Gallieni sont désormais réparées, et le monument a retrouvé sa splendeur pour les cérémonies du 8 mai, ce mercredi. Il a été restauré fin avril, en une semaine, par une entreprise spécialisée du Gard : l'atelier Jean-Loup Bouvier.

"On a remis en état, tel que les gens connaissaient le monument" - une employée de l'atelier de restauration

Deux employés de l'atelier ont oeuvré pour remettre le lieu en état. "On a réparé, comblé niveau cassures. Tous les éclats ont été récupérés au préalable et ont été recollés. (...) Les manques qui n'ont pas pu être récupérés lors de la chute ont été repris avec du mortier naturel à base de chaux et de sable" explique Christine Goubert, une des restauratrices de l'atelier. "Evidemment, un oeil expert verra peut-être des traits de séparation, et encore ! On a remis en état, tel que les gens connaissaient le monument". Sur sa page Facebook, la mairie de Saint-Gaudens salue d'ailleurs "un travail remarquable".

Les auteurs des dégradations, eux, sont toujours introuvables.