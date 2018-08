Millas, France

Le préfet des Pyrénées-Orientales Philippe Chopin et la présidente du Conseil départemental Hermeline Malherbe ont annoncé la réouverture D612 entre Millas et Thuir à partir de ce mercredi 6 heures du matin.

La circulation était coupée depuis la mi-décembre et la collision entre un TER et un bus scolaire qui a coûte la vie à six collégiens. Cette interdiction, qui durait depuis plus de huit mois, était dénoncée par les élus, les professionnels et les habitants du secteur. D'ailleurs dans les faits, de nombreux véhicules ne respectaient pas les barrières mises en place.

La circulation des trains toujours bloquée

La préfecture et le conseil départemental on finalement reçu le feu vert de la justice pour une réouverture sous conditions. Des aménagements ont été mis en place sur le passage à niveau n°25. Des barrières de bétons ont été installées le long de la route et la barrière de sécurité à été bloquée en position haute.

La justice a exigé des aménagements pour protéger d'éventuelles preuves © Radio France - Baptiste Guiet

Huit mois après le drame de Millas, des bus scolaires pourront donc à nouveau emprunter le passage à niveau. "La décision sera laissée aux transporteurs" souligne Hermeline Malherbe.

Si la circulation revient donc à la normale sur la D612, la réouverture de la ligne SNCF Perpignan Millas n'est pas encore à l'ordre du jour. La justice bloque encore la circulation des trains pour les besoins de l'enquête.