8 mois de prison avec sursis requis contre Frank Supplisson, l'ex-président LR de l'Agglo de Montargis

Frank Supplisson, ancien président LR de l'Agglomération de Montargis, a comparu hier soir devant le tribunal correctionnel pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Le procureur a réclamé 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de gestion. Jugement en décembre.

Frank Supplisson était devant la justice hier à Montargis. L’ancien président LR de l’Agglo de Montargis (entre avril 2018 et et juin 2020) a comparu, tard dans la soirée, devant le tribunal correctionnel de Montargis dans le cadre de 2 affaires, l’une pour détournement de fonds public, l’autre pour prise illégale d’intérêt.

Affaire du "Bon Gîte" : Frank Supplisson reconnaît "une erreur"

La première affaire concerne "Le Bon Gîte" : une société immobilière qui loue notamment des meublés rue Dorée et place de la République à Montargis. Trois appartements ont ainsi été loués par l'Agglo de Montargis en 2019, et mis à disposition d'étudiants en médecine pendant six mois, le temps de leur internat à la maison de santé.

Problème : Frank Supplisson, qui signait ces contrats en tant que président de l'Agglo, détenait 22% des actions de la société "Le Bon Gîte" - un mélange des genres qui pose problème et qui a coûté près de 6 000 euros à l'Agglo de Montargis. "Cela aurait mérité une vigilance bien supérieure de ma part", reconnaît à la barre l’ancien élu "mais je voulais rendre service pour la maison de santé, tout a été remboursé depuis."

L'Agglo de Montargis ne s'est pas portée partie civile

La seconde affaire concerne le restaurant "Du Pain sur le planche"», qui a touché 7 000 euros d’aide de la ville de Montargis pour rénover sa terrasse en 2017 – un restaurant qui fait partie d’un immeuble dont le propriétaire n’est autre que Frank Supplisson… «Mais cette rénovation a eu lieu à l'occasion de l'énorme chantier de restructuration du carrefour des Bénédictines et au final, cela n’a pas été une plus-value car le restaurant a perdu son parking et fait faillite », conteste-t-il.

Dans les 2 cas, il s’agit bien d’infractions, rétorque le procureur Loïc Abrial. "La location des appartements n’a même pas donné lieu à une délibération de l’Agglo ! C’est d’ailleurs stupéfiant et inquiétant que l’Agglo de Montargis ne se soit pas portée partie civile» Quant à l’affaire de la terrasse, "c’est un cas d’école de la prise illégale d’intérêt" estime le procureur qui a réclamé une peine très lourde : 8 mois de prison avec sursis, mais aussi 15 000 euros d'amende, 3 ans d’inéligibilité et 3 ans d’interdiction de gérer toute société.

Jugement le 1er décembre

"Il n’y a eu aucun enrichissement, Frank Supplisson n’est pas un voyou ", s’est insurgé son avocat Me Camille Radot, qui a dénoncé un réquisitoire "disproportionné". Frank Supplisson est âgé aujourd’hui de 48 ans et n’a plus de mandat électif - "il est vacciné de la politique" - il est en revanche à la tête de plusieurs sociétés. "Ce serait l'interdire d'exercer son activité professionnelle, alors qu'il n'y a pas eu de préjudice pour la collectivité et que ce n'est pas l'affaire du siècle", a insisté l'avocat, suggérant une dispense de peine.

2 mois de prison avec sursis ont été requis à l’encontre de la salariée du Bon Gîte, pour complicité. De son côté, l'association anti-corruption Anticor 45 s'est portée partie civile et a réclamé 1 000 € de dommages-intérêts : "C'est une question de principe, a expliqué l'un de ses militants", José Moreau. Le jugement sera rendu le 1er décembre.