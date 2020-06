Harcèlement : huit mois de prison avec sursis requis contre l'ancienne principale d'un collège savoyard

L’ancienne principale du collège Joseph et Xavier de Maistre à Saint-Alban-Leysse en Savoie, comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Chambéry pour harcèlement moral. Cette femme de 58 ans est poursuivie pour avoir harcelé pendant deux ans, entre 2013 et 2015, le Conseiller Principal d’Education de l’établissement, Mario Guerinoni. Cet homme de 59 ans, s’est suicidé sur son lieu de vacances en août 2015.

« Nous ne sommes pas là pour juger le suicide de M. Guerinoni, vous n’êtes pas poursuivie pour homicide involontaire ».

Dès le début de l’audience, la présidente du tribunal de Chambéry explique qu’il n’est pas reproché à la prévenue d’avoir poussé à bout Mario Guerinoni. «Vous n’êtes pas jugée pour homicide involontaire, il ne faut pas se tromper de débat. Nous sommes là pour savoir comment votre comportement a pu impacter l’état de santé psychologique de M. Guerinoni » . A la barre, la voix tremblante, l’ancienne principale répond : _« je vous remercie de le préciser car lors de ma garde à vue, j’ai eu le sentiment d’avoir été entendue pour un meurtre_, vos paroles me rassurent ».

Insultes et humiliations à répétition

Il est reproché à l’ancienne principale du collège de Saint-Alban-Leysse d’avoir humilié, insulté publiquement, rabaissé ou encore freiné la carrière de Mario Guerinoni, CPE depuis 15 ans dans cet établissement. Selon des témoignages de collègues recueillis pendant l’enquête et lus par la présidente du tribunal, « elle lui gueulait dessus, même devant des élèves», « elle l’insultait, le traitait comme un chien, lui disait que c’était un incapable ». Cette femme est décrite par certains comme « un tyran ».

Mario Guerinoni était devenu l’ombre de lui-même explique la procureure. A la barre, son fils Geoffroy raconte sa dernière discussion avec son père en août 2015, juste avant son suicide : « il ne dormait plus, il redoutait de retourner au collège à la rentrée, il avait la boule au ventre en permanence ». Ce jour-là son père lui aurait dit « cette femme est un monstre, elle va m’asséner le coup de grâce à la rentrée ».

« Je ne suis pas un tyran »

Emue, parfois sanglotante mais déterminée l’ancienne principale du collège de Maistre est restée sur la même ligne pendant tout le procès. « Je n’ai jamais humilié ni insulté personne, je ne suis pas un tyran » explique-t-elle. « Je me suis retrouvée face à quelques personnels dysfonctionnels et incompétentes qui refusaient mon autorité », notamment Mario Guerinoni. Elle dit s’être elle-même retrouvée dans une situation difficile, « ils me poussaient dans mes retranchement tous les jours ».

Elle réfute tous les témoignages comme lors de cet échange avec la présidente :

« - Vous n’avez jamais dénigré le travail de M. Guerinoni devant des témoins ?

- Non

- Donc ces témoins l’ont inventé ?

- Je vous laisse interpréter, je n’ai pas d’autres réponses que je n’ai jamais insulté ni humilié personne ».

Tout au plus elle reconnait quelques maladresses.

Huit mois de prison avec sursis requis

Dans son réquisitoire, la procureure explique que Mario Guerinoni a été mis en échec professionnel et que sa santé psychologique allait de plus en plus mal. Elle parle de critiques incessantes, de méchancetés. « Il n’a jamais été dit que le contexte et l’ambiance dans cet établissement étaient simples, mais même si on se retrouve face à des personnes dysfonctionnelles, ça ne justifie pas de dépasser le cadre normale de l’autorité hiérarchique ».

Elle demande une peine de 8 mois de prison avec sursis.

Le jugement sera rendu le 10 juillet par le tribunal correctionnel de Chambéry.