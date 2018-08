Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Selon la jeune femme qui a 26 ans aujourd'hui les faits se seraient étalés sur une durée de 14 ans. Ils auraient démarré alors qu'elle était enfant entre 1996 et 2007. Puis ils se seraient poursuivi à sa majorité entre 2007 et 2010. Sur les communes de Saussemesnil, Saint-Pierre-Eglise et Lestre dans le Cotentin. A l'audience, comme depuis le début de cette affaire, le prévenu a nié tout en bloc.