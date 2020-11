Huit mois de prison fermes prononcés par le tribunal correctionnel de Nîmes pour apologie du terrorisme

8 mois de prisons fermes pour un Nîmois de 21 ans. La peine prononcée pour apologie du terrorisme et violences par le tribunal correctionnel de Nîmes. L'apprenti-chauffeur routier a été incarcéré à l'issue de l'audience en dépit de ses dénégations.

8 mois de prison fermes pour un jeune nîmois (apprenti-chauffeur routier en formation) condamné hier (mardi) notamment pour apologie du terrorisme. Le jeune homme âgé de 21 ans a été écroué à l'issue de l'audience. Suite à une bagarre, Il avait notamment menacé de "décapitation" un stagiaire qui suivait la même formation que lui. Détenu depuis les faits, début novembre, il a été jugé ce mardi en comparution immédiate.

Je n'ai jamais tenu des tels propos

Relaxe pour les menaces de mort "je vais te décapiter" mais condamnation pour les violences, la bagarre et aussi, le nœud du procès l'apologie du terrorisme. Un jeune homme radicalisé ? "Je suis musulman mais sans plus " dit-il en substance. Pourtant son contradicteur affirme, "qu'il soutient Daesh", et que "les victimes du terrorisme ne sont pas choisies au hasard". Des propos réitérés. " Vantardise ou réalité" dira le procureur, "vous avez une personnalité d'une normalité troublante". Ce sont des signaux d'alarme, nous ne pouvons pas laisser faire.

Le conseil du jeune homme tentera longuement de démontrer que l'apologie n'est pas démontrée. Les propos ont-ils réellement tenus ? Le Nîmois nie, publiquement, dans un cercle restreint, la publicité de l'apologie ne peut-être retenue. La cour en a décidé autrement, avant de retourner en détention pour 8 mois, le jeune homme en pleurant a confié à Maître Khadija Aoudia, "je vous jure que je n'ai jamais dit ça".

Maître Khadija Aoudia, avocate du prévenu. Copier

Vous avez une personnalité d'une normalité troublante

Depuis 2020, indique Maître Aoudia, 217 procés pour apologie du terrorisme. Le contexte sociétal actuel conduit la justice, indique t-elle, "a juger ces affaires en fonction de ses affects plutôt que du point de vue strictement du droit". L'apologie est une effraction spécifique, "le caractère public, en l’espèce n'est pas démontré". Hors du contexte de ce procès, le parquet de Nîmes a réaffirme que "_toute infraction de cette nature, dans la mesure où elle est démontrée, serait poursuivie sans failli_r".

Ne pas laisser passer de tels propos. Eric Maurel, procureur de Nîmes. Copier