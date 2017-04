8 mois de prison requis à Nice pour avoir aidé des migrants

Francesca Peirotti, une Italienne de 29 ans, comparaissait mardi en correctionnelle à Nice pour avoir fait passer dans son mini bus 7 étrangers en situation irrégulière entre l'Italie et la France le 8 novembre 2016. Elle avait été arrêtée sur l'A8 près de Menton.

Francesca Peirotti n'a pas voulu répondre aux questions du président du tribunal correctionnel de Nice mardi 6 avril 2017.

Francesca Peirotti et Cedric Hérrou au tribunal de Nice © Radio France - France Bleu Azur

La jeune italienne se dit salariée pour 300 euros par mois depuis juin 2016, au sein d'une association d'aide humanitaire niçoise.

En novembre dernier, elle avait été interpellée sur l'A 8 alors qu'elle revenait de Vintimille en Italie où elle avait sur un parking fait monter dans un mini bus 6 jeunes érythréens et un tchadien. Ils étaient en situation irrégulière. Une patrouille mixte de policiers italiens et français l'avait repérée à Vintimille, suivie puis arrêtée sur l'A8.

L'avocat de la jeune italienne, Maître Oloumi, a estimé à l'audience qu'il y avait des irrégularités dans ce dossier et que sur le fond la situation difficile des migrants justifiait pour de nombreux militants ces gestes de solidarité et d'humanité. Il ne faut pas dit il confondre les passeurs et les humanitaires"