Huit noyades dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'année : six en mer, deux en piscine

La er Méditerranée est belle certes, mais aussi dangereuse. De nombreuses noyades ont eu lieu depuis le début de l'été. Depuis le 1er janvier 2022, on compte déjà dans les Alpes-Maritimes, 51 interventions des pompiers pour noyades, dont 45 en mer et six en piscine. Des chiffres qui sont en très grande majorité dus à l'arrivée des beaux jours.

Une cinquantaine d'interventions des sapeurs-pompiers

Il y a eu huit morts (six en mer, deux en piscine) dans le département. Pour éviter les drames, 10 postes de surveillance ont été installés dans la capitale azuréenne. À chaque poste, des équipes de deux personnes peuvent à tout moment intervenir.

Le profil des victimes

Les personnes âgées et les enfants sont les principales victimes de ces noyades. À Nice, elles se sont produites dans des zones qui n'étaient pas surveillées. Guillaume Petit est chef secteur plage à la compagnie de Nice : "Désormais, nous avons installé des drapeaux sur les galets, ils sont les marqueurs de la zone de sécurité. Entre ces deux drapeaux (un est rouge, l'autre jaune), cela veut dire que votre baignade est surveillée."

La Méditerranée, belle mais dangereuse

80% des noyades se produisent dans la zone des 50 mètres, tout près du bord de mer. La difficulté est que la Méditerranée est imprévisible. Gil Rochette est patron des sauveteurs en mer au Cros-de-Cagnes : "Même les navigateurs bretons vous diront que la Méditerranée est incroyable. Elle est belle, calme, et en une heure, elle peut être tout l'inverse. Il faut respecter la nature, et apprendre à la connaitre."