Huit Poitevins déférés devant un juge pour un trafic de drogue record dans la Vienne

La police nationale de la Vienne enquêtait depuis plus d'un an sur cette affaire.

Les enquêteurs de la Sûreté départementale de Poitiers ont mis la main sur un impressionnant trafic de stupéfiants, mené par un Poitevin de 30 ans. La police nationale de la Vienne l'a annoncé ce vendredi 7 janvier sur son compte Facebook. 13 personnes ont été placées en garde à vue et huit Poitevins, âgés de 20 à 30 ans, doivent être présentées dans la soirée à un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.

Après un an d'investigation menée avec le Groupe Interministériel de Recherches de la Vienne et la Brigade des Stupéfiants de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris, les enquêteurs ont interpellé mardi matin le chef du réseau et plusieurs de ses complices, à l'aéroport de Roissy, dans le Val d'Oise. Ils étaient en possession de 11 kilos de cocaïne. Au même moment, d'autres complices ont été interpellés à Poitiers. Deux kilos supplémentaires de cocaïne et deux kilos de résine de cannabis ont alors été perquisitionnés. La valeur totale de la drogue saisie est estimée à 900.000 euros.

Des voitures, des montres Rolex et des vêtements de luxe saisis

Les policiers ont également trouvé quatre armes de poing et leur munitions ainsi qu'un énorme butin, vraisemblablement issu des ventes de produits stupéfiants : 17.000 euros en liquide, trois véhicules de luxe (Porsche Cayenne, Audi Q7, BMW), des montres Rolex, des vêtements de grandes marques (Louis Vuitton, Gucci, Hugo Boss), mais aussi des appareils électroménagers, notamment des téléviseurs.

Les trafiquants, organisés via un "réseau très structuré", selon les fonctionnaires, faisaient venir la cocaïne depuis la Guyane française. Une partie des stupéfiants était distribuée en région parisienne, le reste partagé entre la Vienne et les départements limitrophes. Depuis un an, la Police Nationale de la Vienne enquêtait sur des habitants de Poitiers "soupçonnés de se livrer à la vente de produits stupéfiants et vivant grand train".

Selon les policiers, il s'agit de la plus grosse affaire de stupéfiants traitée dans la Vienne depuis plus de 20 ans.